Kulturwirtschaft: Mehr als l'art pour l'art.

Zitat aus der Homepage des Deutschen Ministeriums für Wirtschaft und Energie:

"Seit Ende der 1980er Jahre entwickelte sich die Kultur- und Kreativwirtschaft zu einem der dynamischsten Wirtschaftszweige der Weltwirtschaft. Ihr Beitrag zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung (Bruttowertschöpfung) in Deutschland betrug im Jahr 2018 100,5 Milliarden Euro (Anteil am BIP: 3,0 Prozent).

Damit übertrifft die Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachen Wertschöpfung inzwischen andere wichtige Branchen wie die chemische Industrie, die Energieversorger oder aber die Finanzdienstleister. Nur die Automobilindustrie erzielt mit aktuell 166,7 Milliarden Euro eine deutlich höhere Bruttowertschöpfung."

Wie schauen vergleichbare österreichische Zahlen aus? Vielleicht könnte sich das Österreichische Kulturstaatssekretariat über Zahlen beeindrucken lassen und somit die Szene insgesamt besser respektieren.







Sylvia Nachtmann, D-83395 Freilassing