Kundenbeschimpfung statt -beratung

Seit acht Jahren fahre ich werktäglich mit der S-Bahn von Puch nach Salzburg-Hauptbahnhof und retour. Wegen des neuen Tarifsystems habe ich schon Mitte Dezember im Kundencenter Salzburg Verkehr, Schallmoser Hauptstr. 10, nachgefragt, welche Jahreskarte ich ab 2020 benötigen würde. Es wurde mir eine Karte für zwei Regionen zu 495 Euro verkauft. Nachdem ich von Arbeitskollegen erfahren habe, dass ich nur eine Region zu 365 Euro benötige, habe ich am 9. 1. nach längerem Warten in der Schlange vor dem Schalter gegen 11 Uhr einen Änderungsantrag gestellt. Die Dame am linken Schalter (blonde Dame

mit Zopf) war äußerst unwirsch ("das war sicher Ihr Fehler") und derart schroff, dass

mir fast die Tränen gekommen sind. Zudem wollte sie die jetzige Karte einbehalten.

Auf meine Frage, mit welcher Karte ich die nächsten ca. zwei Wochen fahren solle (solange dauert derzeit eine Änderung), sagte sie, dann müsse ich eben täglich einen Einzelfahrschein kaufen. Daraufhin habe ich meine jetzige (zu teure) Karte zurückverlangt und enttäuscht das "Kundencenter" verlassen.

Auch wenn es zur Zeit besonders viel zu tun gibt, muss ich von einem Kundenberater erwarten, dass er sich fachlich auskennt, aber vor allem, dass er den Kunden hilft und nicht niedermacht.

5412 Puch

Veronika Miskovic,