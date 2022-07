Zum Leserbrief "Service am Kunden wird vernachlässigt": Ich bin jahrzehntelang Kunde bei der Raiffeisenbank in Eben im Pongau und werde perfekt vom Filialleiter und den Mitarbeiterinnen bedient. Alle sind immer sehr freundlich und beraten mich in allen Bereichen bestens.

In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön und ich bin mir sicher, dass diese Kundenfreundlichkeit immer aufrecht bleibt.







Werner Wegrosteck, 5531 Eben im Pongau