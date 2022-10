Kundenorientierung sieht anders aus

Postamt Wals am 24. 10. 2022, 10.30 Uhr. Der Kauf eines Ladekabels für ein i-Phone.

Beratung hinfällig, da die Auskunft lautet: Wir haben, was hier am Regal hängt.

Ich habe ein Kabel gefunden und nahm gleich zwei vom selben Haken, bezahlte und ging. Im Auto öffnete ich eine Packung und kam darauf, dass ich dieses Kabel nicht brauchte. Das zweite, das am selben Haken hing, passte.

Ich wollte das falsche Produkt zurückgeben oder umtauschen. Ging nicht, die Packung war beim Öffnen leicht beschädigt worden und kann nicht zurückgenommen werden. Jedes Kleinkind hätte es mit einem Klebestreifen geschafft, aber nicht die Amtsvorsteherin, die dann auch nicht einsah, dass das Produkt am falschen Haken hing.

Schade um das gute Personal, das in diesem Amt einmal beschäftigt war. Die Post schafft es perfekt, die Kunden zu verärgern.

Übrigens, der Briefträger in meinem Bezirk ist sehr in Ordnung. Hoffentlich wird er nicht einmal durch solche Personen ersetzt, die derzeit am Amt agieren.

Norbert Hofer, 5071 Wals