Kunstschätze in Depots

Sie berichten (SN vom 17. Mai), dass sich im Salzburg Museum 240 Werke von Salzmann, 120 von Hradil, 80 von Breiter befinden. In vielen Museen wird es nicht anders sein: So viele interessante Kunstwerke lagern "ewig" in Depots, das Publikum sieht die meisten nie.

Dabei ist in der Stadt Salzburg die Museenlandschaft ohnehin dünn gesät, sodass man die oft ein halbes Jahr oder länger dauernden Ausstellungen bald kennt.

Warum sollte es nicht möglich sein, dass jedes Museum einen Teilbereich für eigene Depotschätze vorsieht, die öfters gewechselt werden, und zwar ohne größeren Aufwand. Es muss ja nicht alles Gezeigte wissenschaftlich bearbeitet, es muss nichts "aufgemascherlt", kunstvoll arrangiert werden; das kunstinteressierte Publikum wäre schlicht froh und dankbar, öfter mal was Neues sehen zu können. Das ist auch ohne Katalog möglich. Wer weitere Informationen wünscht, kann es ja mit dem Internet versuchen.





Dr. Hans Schütz, 5026 Salzburg