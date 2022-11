Kunststoffentsorgung in Seekirchen ist mangelhaft

Nun, ich lebe in der Stadt Salzburg und meine 85jährige Mutter ist vor geraumer Zeit nach Seekirchen gezogen. Da ich ihr betagtes Leben so angenehm wie möglich gestalten möchte, habe ich mich unter anderem mit der gerechten Entsorgung von Müll gekümmert. Ich fuhr in den Recyclinghof Seekirchen, um eine Rolle gelben Sack für die Kunststoffentsorgung zu holen, denn es gibt keine gelben Tonnen im ganzen Ort. Der nette Mann teilte mir mit, dass es Derartiges in Seekirchen nicht gibt, der Kunststoffmüll müsste persönlich vorbeigebracht werden. Nun gut. Für alte Menschen ein Ding der Unmöglichkeit.

So besuchte ich betagte Menschen in der Umgebung und fragte sie, wie sie denn ihren Kunststoffmüll entsorgen. Nun, wir werfen ihn in die Restmülltonne, war die einhellige Antwort. Was sollten wir sonst machen?

Für eine Stadt wie Seekirchen am Wallersee ist das eine Schande. Als Zwischenlösung habe ich, der Recyclinghof Salzburg möge es mir verzeihen, gelbe Säcke bei meiner Mutter deponiert, welche dann bei mir zu Hause ordentlich abgeholt werden.





Gerhard Plainer, 5020 Salzburg