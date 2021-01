Kurs für niederländische Skilehrer

Bevor die angehenden Skilehrer in den Bus gestiegen sind, wurden sie in Holland getestet. Damit freie Fahrt ins schöne Salzburger Land! Eigentlich hätten sie vor ihrer Reise zehn Tage daheim - oder noch besser in einem Hotel - in Quarantäne verbringen müssen, bevor sie sich auf den Weg nach Obertauern machten.

Wir wissen, dass das Testergebnis nur eine Momentaufnahme ist. In drei, vier, fünf Tagen könnte das Ergebnis dann anders aussehen. Es bleibt zu hoffen, dass unsere Behörde - zum Schutz der eigenen Bevölkerung - diese Gruppe in kurzen Abständen testen lässt, um unliebsame Andenken nach deren Abreise zu verhindern.





Mag. Irene Radunsky, 5622 Goldegg