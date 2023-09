Kurz-Rückkehr?

Spekulationen sind leider ein essenzieller Bestandteil der medialen Denkwerkstatt. Die Spekulationen über eine Rückkehr von Kurz (nur deshalb, weil viele seiner Sympathisanten bei der Premiere dieses Films waren) bewirken aber nichts anderes als eine Destabilisierung der ÖVP, so wie es bis vor Kurzem (und ist das wirklich schon vorbei?) ein Thema rund um die SPÖ war.

Für Kurz gilt übrigens nach wie vor die Unschuldsvermutung, deren Bedeutung in Österreich aber rasant schwindet, weil man sich zwar heuchlerisch in Lobeshymnen für die Justiz ergeht, aber gleichzeitig eine ihrer wesentlichen Säulen aushebelt. Und solange in der Oppositionspolitik "Anzeige" an die Stelle der Sachpolitik tritt, kann man jederzeit eine politische Partei oder Richtung erfolgreich "abhalftern".

Tatsache ist aber hier und jetzt: Die derzeitige Regierung macht im Wesentlichen einen guten Job in einer Zeit, die noch nie in der Zweiten Republik, und zwar "von außen" verschuldet (Pandemie, Ukraine-Krieg), so schwierig war, obwohl - oder gerade weil? - die Koalitionsparteien so verschieden sind.



Günter Braun, 1020 Wien