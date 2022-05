Kurzlebigkeit müsste nicht sein

Alexander Purger macht (in SN v. 23. Mai) auch deutlich, dass die Personalauswahl für die Politik besser werden sollte, viel mehr ausgerichtet nach Sachpolitik, Stehvermögen, Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit. Um Kurzlebigkeit hintanzuhalten. Das Personal in der Verwaltung und im Ressort auszutauschen scheint allzu oft nur parteipolitische Gründe zu haben, was wiederum zulasten von Expertise und Kontinuität geht. Die Verständigung über die Zielorientierung scheint mir das Um und Auf zu sein, hier ist wohl extrem viel Luft nach oben. Das Fehlen begünstigt nutzlosen Streit, Nebenschauplätze, Eitelkeiten. Es geht um klare Unterscheidungen und Entscheidungen darüber, was ist dringlich, wichtig und weniger wichtig. Es geht um den Einsatzwillen, nicht um parteibezogene Selbstbeschäftigung und Runtermachen des politischen Gegners. Auf Gemeindeebene vor allem finden sich erfreulicherweise sehr viele positive und vorbildhafte Beispiele eines solchen Politikverständnisses im Dienst der Bürger.







Karl Brunner, 9020 Klagenfurt