Kurzparkzonen: Das Wichtigste

Stellungnahme zum Leserbrief von Frau Gabriele Reiter:

In Straßen mit Gegenverkehr ist das Parken nur zulässig, wenn neben dem abgestellten Fahrzeug noch zwei Fahrstreifen (fünf Meter) frei bleiben. Das ist in der Straßenverkehrsordnung geregelt und bedarf keiner besonderen Hinweisschilder. Viele Straßen in Lehen und auch in anderen Stadtteilen weisen diese Breite nicht auf. Um das Parken hier trotzdem zu ermöglichen, wurden bei der Einführung der Kurzparkzone Parkstreifen markiert, innerhalb derer das Parken (mit Parkscheibe oder mit Bewohnerparkpickerl) offiziell erlaubt ist. Das Parken außerhalb dieser Markierungen ist grundsätzlich nicht erlaubt und erfolgt auf eigenes Risiko (wie bisher).

Von den von der Stadt beauftragten privaten Überwachungsorganen werden in den gebührenfreien Kurzparkzonen primär die Einhaltung der Kurzparkdauer von maximal drei Stunden und die ordnungsgemäße Verwendung der Parkscheibe kontrolliert. Auf die exakte Einhaltung der Stellplatzmarkierungen wird weniger Augenmerk gelegt. Liegt jedoch eine erhebliche Verkehrsbehinderung vor oder eine konkrete Beschwerde, dann wird sehr wohl gestraft.





Mag. Hermann Steiner, Leiter Verkehrs- und Straßenrechtsamt, Stadt Salzburg