Kurzstreckenflüge sind nicht zeitgemäß

Zu "Swiss erteilt Flughafen Salzburg eine Absage" (SN vom 13. 11. 2023): Salzburg-Zürich ist für die Swiss als Kurzstrecke zu kurz und wird vernünftigerweise auch nicht mehr aufgenommen. Swiss hat offensichtlich die Zeichen der Zeit erkannt. Die Flugverbindung Salzburg-Wien ist für LH-Stv. Stefan Schnöll nicht zu kurz und er werde - Zitat - "alles in meiner Macht Stehende dafür tun". Stefan Schnöll, der sich angeblich für den öffentlichen Verkehr und die Schiene einsetzt, will die Anreise zum Flughafen Wien von der Bahn in die Luft verlegen. Die Bevölkerung wird aus Umweltgründen angehalten, möglichst wenig Kurzstrecke zu fliegen, weil die CO₂-Bilanz desaströs ist.

Es ist nicht mehr zeitgemäß, eine Flugverbindung für eine Distanz von 300 Kilometern zu fordern. Diese Strecke kann man schnell, bequem und sicher mit dem Railjet zurücklegen. Am Flughafen Wien steigt man, ohne umzusteigen, direkt unter dem Terminal aus dem Zug aus. Davon können die Flughafen-München-Benutzer/

-innen nur träumen. Vielen Dank an die Swiss für die Entscheidung, dass die Distanz Salzburg-Zürich mit 460 Kilometern für eine Flugverbindung zu kurz ist.

Dr. Kurt Liewehr, D-83395 Freilassing