Kurztrip nach London mit alten Pfund-Noten

Ich schenkte meiner Enkelin 200 englische Pfund (eingetauscht Juni 2023 bei einer Raika Filiale in Salzburg Stadt) für eine kurze Reise nach London. Sie wollte am Flohmarkt in der Portobello Road shoppen gehen. Leider kam es nicht dazu. Die Geldscheine waren so alt, dass sie ungültig waren. Also zur englischen Nationalbank, Samstag, Sonntag geschlossen, Montag nur kurz geöffnet. Aber leider, so einen geringen Betrag wechselt man in so einer wichtigen Bank nicht. Jedoch der tolle Tipp, es gebe da ein post office in der City, da könnte man es noch versuchen.

Also Dienstag Vormittag hingefahren und neue, gültige 50-Pfund-Noten werden ausgehändigt. Anschließend ganz schnell zum Flughafen, sonst ist der Flieger weg! Falls die Raika Interesse hat, bei uns gibt es jetzt gültige Pfundnoten zu besichtigen!

Ingrid Neubauer, 5020 Salzburg