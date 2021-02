Lächerlicher Einsatz der Polizei?

Die Verschwendung von Steuergeld in der Corona-Politik treibt absurde Blüten: Jeden Montag 18 Uhr treffen sich etwa 50 kritische Menschen am Residenzplatz, um in einer ruhigen Lichterprozession gegen die einseitige Corona-Politik zu demonstrieren, die massive Schäden für Wirtschaft, Bildung, Kultur und auch für die Gesundheit bewirkt: Einsamkeit und Sorgen schwächen das Immunsystem, Infektionen werden wahrscheinlicher und Krankheitsverläufe gefährlicher. Diese friedlichen "Spaziergänge" gelangen bisher immer in gutem Einvernehmen mit der Polizei unter Einhaltung der Abstandsregel.

Am Montag, dem 25. Jänner, jedoch gab es offensichtlich neue Vorgaben des Innenministeriums. Wegen starker Schneefälle waren es nur ca. 30 Personen, die von über 40 (!) Polizisten überwacht wurden. Ein älterer Teilnehmer, der aus gesundheitlichen Gründen keine MNS-Maske tragen kann und dessen Schal von der Nase gerutscht war, wurde trotz Einhaltung der Zwei-Meter-Abstandsregel von der Polizei aufgegriffen. In einem der neun Polizeibusse wurden seine Personalien aufgenommen und sein Attest kontrolliert. Dann wurde ihm erklärt, dass er trotz seines ärztlichen Attests und auch bei Zwei-Meter-Abstand im Freien einen Mund-Nasen-Schutz tragen müsse, andernfalls könne er verhaftet werden. Die Amtshandlung wurde von der Exekutive gefilmt.

Wie geht es Polizisten, die derart lächerliche Aufgaben erfüllen müssen? Ist es angemessen da zu überlegen, welche Rolle die Exekutive in Diktaturen spielt, wenn sie bei Menschenrechtsverletzungen nur ihre Pflicht erfüllt? Welches Menschenbild steht hinter einer Politik, die solche Vorgaben macht und Steuergelder für ein derart fragwürdiges Übermaß an Kontrolle vergeudet?



Gisela Seer, 5020 Salzburg