Schuluniform. Manche Mädchen kommen schon im Spätwinter halb nackt in die Schule und beschweren sich dann beim Klassenvorstand, dass alle dort hinschauen, wo sie nicht möchten, dass man hinschaut. Auf den Vorschlag, sich etwas dezenter zu kleiden, reagieren sie gereizt und ärgerlich. Eine stampfe gar wütend mit dem Fuß auf und meinte patzig: "Ich zieh an, was Ich will!" "Ja, und ich schau hin, wo ich will!" Länder mit Schuluniform haben zumindest ein Problem weniger.





Dr. Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg