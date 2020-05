Lärm und Staub durch Laubbläser

Dem Leserbrief vom 22. Mai 2020 zu oben genanntem Thema kann ich nur zustimmen. Nicht nur in der Stadt, sondern auch am Land und in vielen Wohnsiedlungen sind diese Laubbläser im Einsatz. Leider haben bisherige Vorstöße zum Verbieten dieser geräuschvollen Geräte nicht gefruchtet. Die Auftraggeber für diese sinnlose Straßenreinigung, wie beispielsweise die Siedlungsgenossenschaften, haben trotz vieler

Beschwerden von geplagten

Bewohnern bisher dieser Unkultur kein Ende bereitet. Den ja so verantwortungsvollen Kommunalpolitikern scheint diese Lärmbelästigung der Bevölkerung egal zu sein. Wir werden aber weiterhin hoffen, dass hier bald eine Einsicht zu einem Verbot dieser Lärmbelästigung kommt. Beim nächsten Wind ist die gereinigte Straße ohnehin wieder mit dem gleichen Staub verschmutzt, weshalb sich der Laubbläsereinsatz zum Wohle der Bevölkerung doch erübrigen könnte.



Wolfgang Forsthuber, 5301 Eugendorf