Lärmbelästigung der anderen Art

Vorsichtshalber, noch bevor ich Beschwerden zu lesen bekomme über eigenartige "Lärmbelästigungen" in der Leopoldskronstraße, Gegend Lepi, möchte ich hier eine Lanze brechen für unseren Mitbewohner Dendrocopos major - den Buntspecht. Zwar schon seit längerem ansässig, hat er seit einiger Zeit Gefallen daran gefunden, seine Klopfgeräusche am metallischen Handymasten zu generieren. Ich habe ihn schon oft beobachtet. Er sucht geradezu nach Möglichkeiten, sein repetitives Hämmern möglichst laut zu gestalten. Balzgehabe? Suche nach Partnern? Die Ornithologen werden es wissen. In einer Zeit, da ich laufend von Dezimierung und Ausdünnung der Vogelpopulation zu lesen bekomme, eine geradezu wunderbare Bereicherung der Geräuschkulisse in unserem Stadtteil. Hier krächzen die Raben, rufen "zi-zi-bäh" die Meisen, des nächtens "uuuuuh" ein Käuzchen und jetzt: "trrrrr" der Buntspecht - mitten in der Salzburg - herrlich!



Martin Raffl, 5020 Salzburg