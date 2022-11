Lässt sich ein Verbot gegen Laubbläser durchsetzen?

Sehr geehrter Herr Krismer, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihren Leserbrief am 9. 11. Sie sprechen mir aus der Seele: Ich bin Anrainerin des Gwandhauses in Salzburg/Morzg und werde jeden Morgen aus dem Schlaf gerissen, da auf dem Parkplatz des Gwandhauses tagtäglich ein bis eineinhalb Stunden fleißig geblasen wird. Es steigen Staubfontänen auf! Ich bemühe mich seit Jahren darum, die Laubbläser gegen Besen und Rechen auszutauschen, leider erfolglos! Sehr geehrte Stadtregierung, vielleicht lässt sich in Salzburg, wie in Graz, ein generelles Verbot durchsetzen?







Christine Koller, 5020 Salzburg