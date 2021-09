Lahme Impfung

Impfen, ja oder nein? Befürworter kontra Gegner. Die Gesellschaft ist dabei, zusehends auseinanderzudriften. Was soll das?

Grundsätzlich ist Impfen doch eine Erfolgsgeschichte. Generationen müssten sich heute nicht den Kopf zerbrechen, denn viele Menschen würden wahrscheinlich nicht mehr unter uns sein, wären in der Vergangenheit keine Impfstoffe vorhanden gewesen. Die heutige Generation 60plus wurde nämlich durchgeimpft - Keuchhusten, Kinderlähmung, Diphtherie, Masern, Mumps, Röteln; all diese Krankheiten waren an der Tagesordnung und konnten durch gezielte Impfmaßnahmen weitestgehend ausgerottet werden. Impfen war einem Rettungsschirm gleichzusetzen; Gemeinschaftsschutz, sprich Herdenimmunität war allen wichtig. Das sollten wir doch auch diesmal hinkriegen, oder?

Nebenbei bemerkt: Plant man eine Fernreise, ist es selbstverständlich, sich gegen Typhus, Hepatitis, Tollwut, Gelbfieber, Cholera u.a. impfen zu lassen. Wenn das Fernweh lockt, benötigt niemand einen zusätzlichen Impfanreiz oder Impfgeschenke und auch die Frage, welcher Impfstoff verwendet wird, wird nicht gestellt.

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf