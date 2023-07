Lamprechtshausen leitet Verkehr in Wohnstraßen um

Wenn an der B156 Baumaßnahmen durchzuführen sind, stellt das sicher große Herausforderungen an die Verantwortlichen. Lamprechtshausen hat diese Aufgabe folgendermaßen gelöst: Der Verkehr wird vom 11. bis zum 22. Juli 2023 in die Wohnstraßen umgeleitet und kann somit ungebremst fließen.

Dass unter dieser Lösung die Bewohner dieser Straßen leiden, spielt keine Rolle! Lägen die Wohnstraßen nicht so günstig, gäbe es wie bei vielen Baustellen Ampelregelung. Aber dann müssten einige Autofahrer ein paar Minuten warten. Und das wäre ihnen nicht zumutbar . . . mir aber schon Lärm, Staub und Gestank.

Rosemarie Ehrschwendtner, 5112 Lamprechtshausen