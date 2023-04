Schon allerhand, dass die ÖVP bei ihrer abschließenden Wahlkundgebung die Landeshymne mit dem Text "Land unsrer Väter . . ." angestimmt hat! Wo kommen wir denn da hin, wenn eine Partei ein so "frauenfeindliches" Lied singt! Also sofort ändern oder am besten entsorgen, aber mit Vorsicht, dass ja nicht das Wort "Mutter" oder "Mütter" vorkommt!

Die ARD macht es ja vor, indem sie bei der Tagesschau das Wort "Mutter" durch "Gebärende" ersetzt.





Dr. Gerhard F. Huber, (seit 57 Jahren verheiratet, Vater von drei Töchtern und Großvater von zwei Enkelinnen), 5020 Salzburg