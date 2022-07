Landeshauptleute stärker in die Pflicht nehmen

Sie treffen mit Ihrem Artikel "Die Landeshauptleute gehören in die Pflicht genommen" (SN v. 15. 7.) den sogenannten Nagel auf den Kopf!

Ja, es ist höchst an der Zeit, den österreichischen Landeshauptleuten die Grenzen ihres Tuns, vor allem ihres persönlichen Aktionismus aufzuzeigen, indem ihre politische Macht auf ein vernünftiges Maß eingeschränkt wird!

Anstatt ihr Engagement gemeinsam mit der gewählten Bundesregierung zu bündeln und - falls erforderlich - auch für unpopuläre Maßnahmen einzutreten, artet deren Agieren (wie von Ihnen im Artikel sehr gut angeführt) viel zu oft in populistische Aktionen aus, womit sie sich als fürsorgliche Vater-/Mutterfiguren für ihre Landsleute darzustellen versuchen. Dies besonders dann, wenn sie in absehbarer Zeit Wahlen in ihren jeweiligen Bundesländern zu schlagen haben.

Mikl-Leitners Auftritt gegen die Regierung am vorigen Samstag macht genau das und ist daher vehement abzulehnen. Der unselige Föderalismus in unserem kleinen Österreich mit neun unnötigen Nebenregierungen samt Entourage und allen dazugehörigen Versorgungseinrichtungen erinnert sowieso an Schilda und deren einfältige Bürger.

Diesen Zustand sollten bzw. müssen wir schnellstmöglich verändern und sich auf das Wichtige in unserem Land konzentrieren.







Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt