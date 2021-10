Landeshauptmann handelt zu spät

Nun nimmt unser Landeshauptmann Dr. Haslauer seine Chefposition wahr und spricht sich für die 2,5-G-Regel aus. Ab wann, nun, das kann er noch nicht sagen, das sollen die Zahlen zeigen. Geht's noch? Wir stehen vor der Wintersaison, Salzburg ist tief rot eingestuft, gilt als Hochrisikogebiet. Viel zu spät wird reagiert, die vierte Welle war ab Sommerende deutlich erkennbar, alle Fachleute weisen laut darauf hin. Immer wieder wurde Verantwortung nach Wien ins Ministerium verschoben, obwohl man weiß, dass die aktuelle Bundesregierung durchgebeutelt und faktisch führungslos ist.

So sehr ich es als Mensch bedauere, dass auch unser Landeshauptmann an Corona erkrankt ist, es wird ihn wohl überzeugt haben, dass er handeln muss. Er muss es aber verantworten, wenn sein Handeln zu spät kommt! Zu spät für die überforderte/ausgelaugte Spitalsbelegschaft, die Schwerkranken und krachenden Tourismusbetriebe sowie Seilbahnwirtschaft. Die Wahlen in Oberösterreich waren wichtiger, Machtstreben hat richtiges Handeln verhindert!



Günter Österer, 5020 Salzburg