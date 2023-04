Landeshymne soll so bleiben, wie sie ist

Als Bürger von Salzburg bin ich froh, dass Landeshautmann Wilfried Haslauer eine schnelle Reaktion auf die von einer Interessengemeinschaft geforderten Änderung unserer Salzburger Landeshymne gefunden hat. Obwohl ich alles andere als pro Dr. Haslauer bin, habe ich seine Reaktion, keine Änderung vornehmen zu lassen, als sehr gut empfunden. Es sollte endlich Ruhe einkehren in der Geschichtsbewältigung, sonst finden wir uns vielleicht noch zurück bis zu den Kreuzzügen.

Wenn wir ältere und vielleicht auch die jüngere Generation noch immer nicht wissen, was seit Beginn des 19. Jahrhunderts alles Schlechtes etc. auf dieser Welt passiert ist, dann interessieren wir uns nicht für Geschichte oder verleugnen oder verdrängen sie.

Also, sehr geehrte Tiefgraber in der Vergangenheit: Schauen wir besser in die Gegenwart und Zukunft, dann haben wir genügend zu tun. Stecken Sie Ihre Energie dort hinein, dann finden Sie ein großes Betätigungsfeld für Veränderungen.

Anton Knöbl, 5321 Koppl