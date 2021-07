Landesrat mit Hang zur Selbstdarstellung

Vorerst möchte ich feststellen, dass ich keiner politischen Partei angehöre, sondern nur politisch interessiert bin und ich mir nach den aktuellen Zuständen meine Meinung bilde. Als interessierter Zuhörer verschiedener Foren habe ich auch die "Mittagszeit" im ORF Salzburg vom 19. 7. 2021 mitverfolgt.

Die mitunter abschätzigen Aussagen von LR Schwaiger bezüglich des in Hallein leider stattgefundenen Hochwassers (Kothbach) finde ich sehr unangebracht. Gott sei Dank gibt es so etwas wie den Naturschutzbund (oder ähnliche Vereine), der der Zubetoniererei etwas entgegensetzt. Es ist die ÖVP (in der Zwischenzeit schon einige Zeit an der Regierung, sowohl im Land als auch in der Bundesregierung), die die manchmal sehr lange Dauer von Gerichtsentscheidungen bemängelt, aber keine Abhilfe zu Stande gebracht hat (Personal für die Gerichte).

Bezüglich seiner Lobesrede in der Radiosendung auf das eigene Tun als zuständiger Landesrat (für eine einfache Frage benötigte er mehr als fünf Minuten zur Selbstdarstellung) hoffe ich doch, dass er sich bewusst ist, für was er eigentlich gewählt wurde. Natürlich um seine Aufgaben im Sinne der Bevölkerung und damit des Wahlvolkes zu erfüllen. Und er wird dafür bei ordentlicher Erfüllung keine übergebührliche Lobpreisung erwarten können.

Nach meiner bescheidenen Ansicht hat die Persönlichkeit von LR Schwaiger ein Problem: Hang zur Selbstüberschätzung, Selbstdarstellung und fehlenden Bezug zur Realität. Wie kann es sein, dass ein "kleiner" Landesrat die Erweiterung des Europarks zur Frage für die nächste Koalition macht? Vielleicht ist er dann nicht mehr Landesrat? Und der Landeshauptmann schweigt!

Nach diversen Medienberichten sind manche ÖVP-Bürgermeister außer Rand und Band und besetzten die jeweilige Gebiete als alleinberechtigte und damit ihrer Entscheidungsgewalt unterliegenden Herrschaft. Ruhig weiter so, aber man kann sich in der heutigen Zeit nicht alles richten.



Kurt Köpfelsberger, 5621 St. Veit im Pongau