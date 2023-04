Landesrat Schnöll erklärt den S-Link in allen Aspekten

Am 12. April 2023 hat die SN-Redakteurin Heidi Huber im RTS/SN-Wahlstudio am Mirabellplatz eine geniale Informationsidee zum Thema S-Link umgesetzt und eine moderierte Diskussion zwischen Herrn Schnaitl (Verein "fairkehr") und Landesrat Schnöll durchgeführt. Hitzige Debatten wurden gekonnt durch die Einbeziehung des Karikaturisten Wizany unterbrochen, um die Gemüter wieder zu beruhigen und immer wieder beide nach Beispielen gefragt, wie deren theoretische Ansätze in Salzburg umgesetzt werden können.

Einzig Schnöll war auch bei diesen kniffligen Fragen noch souverän. Wer aber geglaubt hat, dass der S-Link-Gegner Schnaitl die Oberhand in dieser Diskussion hatte, wurde eines Besseren belehrt, weil LR Schnöll bestens informiert sowohl über das Projekt S-Link als auch über die Verkehrssituation im Zentralraum Salzburg gegenüber saß und Herrn Schnaitl mit Faktenwissen, Entscheidungsgrundlagen, umgesetzten Maßnahmen, aber auch laufenden Planungen überrascht hat. Es war ein Lehrbeispiel, mit dem niemand gerechnet hat, wie sachkundig der Landesrat aufgetreten ist. Diese Sendung mit LR Schnöll und z. B. Vizebgm. Auinger, GR Rößlhuber, BR Egger, Herrn Rogler und anderen kritischen Köpfen zu wiederholen, hätte auch einen wichtigen Informationswert für die Bevölkerung, um mit den derzeit kolportierten Märchen aufzuhören. Soviel geballte Information aus erster Hand gab es noch nie. LR Schnöll sollte als Erkenntnis aus dieser Sendung mitnehmen, dass die Öffentlichkeitsarbeit für dieses mehr als notwendige Verkehrsprojekt massiv verbessert und intensiviert werden muss, damit auch die Bevölkerung Sinn von Unsinn, Problembewusstsein und Lösungskompetenz einzelner Akteure unterscheiden kann.



Mag. Georg Fuchshuber, 5301 Eugendorf