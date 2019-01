Landesschulrat - Bildungsdirektion: alles wie bisher

Zum Leserbrief in den SN "Aufschrei eines Lehrers" vom 12. 1. 19:

Meine Hochachtung gebührt Herrn Schnöll, dass er sich am Ende seiner Berufslaufbahn gegen "die da oben" so zur Wehr setzt. Dieses Risiko und diese Mühe nehmen nur ganz wenige auf sich.

Der Bildungsdirektion bzw. Herrn Mair wäre es natürlich lieber gewesen ,wie er auch im SN Interview schildert, diese Causa mit Herrn Schnöll persönlich zu "klären". Dank der SN ist nun aber einer breiten Öffentlichkeit gezeigt worden, wie die obersten Vertreter, egal ob sie sich nun Landesschulrat oder Bildungsdirektion nennen, zu diesen Themen bzw. zu den Lehrern stehen.

Vielleicht ändert sich ja doch etwas, die Hoffnung stirbt bekanntlich ja zuletzt.



P.S.: Ich fühle mich durch all diese Vorgehensweisen in meiner Entscheidung bestätigt, am Empfang für die kürzlich pensionierten Lehrer durch die Bildungsdirektion nicht teilgenommen zu haben.

Klaus Hödlmoser, 5723 Uttendorf