Landtagswahl: Bitte keine Verharmlosung

Herr Perterer, es mag freundlich gemeint sein, wenn Sie uns hinsichtlich der neuen Koalition beruhigen wollen "Warum Salzburg nicht Niederösterreich wird" (SN, 27. Mai). Nur die Grundlage Ihrer Beschwichtigung scheint mir reichlich fragwürdig. Sie nehmen das niederösterreichische Regierungsprogramm zum Maß, um festzustellen, dass das Salzburger Programm dann doch nicht so schlimm sei. Das bedeutet, Schrecken mit Schrecken zu vergleichen.

In gesellschaftspolitischer, in umweltpolitischer, in sozialpolitischer, in sicherheitspolitischer Hinsicht bietet das Salzburger Regierungsübereinkommen einigen Grund zur Beunruhigung. Dieses Programm folgt einem Entwurf von Gesellschaft, in der ich nicht leben möchte. Von einem seriösen Medium wie den SN erwarte ich mir Analyse und nicht Beruhigung und Verharmlosung.





Mag.a Petra Nagenkögel, Wien, Salzburg