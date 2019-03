Landwirtschaft wird in falsches Licht gerückt

Leserbrief zum Artikel "31 Pestizide auf einem Apfel" (SN, 23. 3. 19):

Die Statistik verwendeter Pflanzenschutz-Wirkstoffmengen sieht vordergründig mit einer Steigerung bei Insektiziden von 157 Tonnen auf 1.122 Tonnen pro Jahr natürlich erschreckend aus. Allerdings muss man dazu Folgendes wissen: Seit 2016 wird Kohlendioxid (CO2) als insektizider Wirkstoff erfasst - vorher nicht. CO2 wird zur Begasung gegen Schädlinge in geschlossenen Räumen verwendet. Einigkeit sollte darüber bestehen, dass CO2 als unkritische Substanz zu sehen ist - wir atmen es ein und aus - unsere Atemluft besteht zu etwa 400 ppm aus CO2.

Die eingesetzte Menge an CO2 im Jahr 2017 betrug 962 Tonnen und umfasst somit 86 Prozent der eingesetzten insektiziden Wirkstoffmengen. Es handelt sich somit um ein statistisches Problem bzw. um einen Sachverhalt, den man erklären muss. Rechnet man CO2 weg, gibt es keine Steigerung bei den eingesetzten Insektiziden. Dieses Faktum wurde nicht erwähnt - ist allerdings Professor Zaller sicher bekannt. Durch das Nichterwähnen dieses Zusammenhanges entsteht natürlich ein falscher Eindruck, der die (konventionelle) Landwirtschaft in ein völlig schiefes Licht rückt. CO2 darf übrigens auch im Biolandbau verwendet werden.



DI Christian Krumphuber, Pflanzenbaudirektor Landwirtschaftskammer Oberösterreich, 4021 Linz