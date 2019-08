Lange Verfahren produzieren nichts als Stillstand

Sehr geehrte Frau Huber, mit Interesse habe ich Ihren Leitartikel gelesen, da ich unmittelbar Betroffener der "simplen" 380 KV-Leitung bin.

Wie Sie selber am Schluss schreiben, hat die Zeitverzögerung von einigen Jahren bei der Parkgarage dazu geführt, dass die Verkehrs- und vor allem die Fremdenverkehrsentwicklung und die Probleme mit der Umwelt die Fragestellungen zu dem Projekt doch gravierend verändert haben. Also wo sehen Sie hier einen Stillstand?

Ähnliche Ziele haben die Gegner der 380 kV-Freileitung beim Start gehabt, dass durch den zeitlichen Aufschub eine Erdverkabelung eher umsetzbar sein wird. Die technische Entwicklung der letzten Jahre lässt uns auch noch weiter hoffen

Besonders spannend wird dieses Thema, wenn man aus der Ecke des Betreibers hört, dass eigentlich nur die Politik den Auftrag für eine Erdverkabelung geben müsste, dann wird dies umgesetzt. Die Antworten auf den Leserbrief von Herrn Mag. Bacher zeigen, dass da einige Personen doch gehörig ins "Schwitzen" kommen. Anders kann ich mir die persönlichen Angriffe in den nachfolgenden Leserbriefen nicht erklären.

Lustig fand ich Ihre Idee zur Bürgerbeteiligung. Die hat bei der 380 kV Leitung "gut" funktioniert, aber vermutlich anders als von Ihnen gedacht. Kurz zu den Abläufen aus meiner Sicht: Ursprünglich wurde der EU-Koordinator Georg Adamowitsch mit der Planung der Trassenführung beauftrag. Dieser hat auch mit der Planung begonnen, als dann einige "wichtige" Bürger merkten, dass die Leitung in ihre Nähe kommen könnte, wurde er vom Land zurück gepfiffen und eine "unabhängige Expertenkommission" eingerichtet - die so unabhängig nicht war.

Ach ja und eine Bürgermeisterbeteiligung gab es auch. Dr. Heinz Schaden beteiligte sich an der ersten Versammlung am Heuberg gegenüber vom Nockstein und versprach mitzuhelfen.

Sein Hauptinteresse galt aber dem Gaisberg, dem Hausberg der Salzburger, und siehe da, er schaffte es, dass die Trasse vom Gaisberg Rücken direkt über den Nockstein umgeplant wurde.

Die Bewohner am südlichen Heuberg bedanken sich noch heute sehr herzlich für diese Hilfe!

Bürgerbeteiligung ist bei so einem Projekt sicher unmöglich. Niemand wird freiwillig eine 380 kV-Leitung in seiner Nähe haben wollen. Es sollte aber auch nicht sein, dass es sich einige Herrschaften richten können. Kein Wunder, dass der Korruptionsindex von Österreich immer schlechter wird, hier geht es neben der Gesundheit, dem Landschaftsbild, um die Entwertung von riesigen Gebieten und den darauf befindlichen Immobilien.

Wie sie zu Ihrer Aussage kommen, dass es sich oft nur um nicht mehr als zwei Dutzend streitbare Bürger handelt, die erbitterten Widerstand leisten ist mir unklar. Im Fall der 380 kV Leitung sind ganze Gemeinden damit beschäftigt - Eugendorf, Koppl, Adnet, Werfen usw. sind neben den Bürgern die unmittelbar von der Trasse betroffen sind, bei der Gegnerschaft zu finden.

Sollte es hier im Hintergrund geheime Geldgeber dafür geben, möchte ich mich im Namen aller recht herzlich dafür bedanken.

Unbeteiligten wird das Thema 380 kV-Leitung schön langsam leid sein - aber spätestens wenn wirklich im Herbst mit dem Bau begonnen werden sollte, werde auch diese Menschen bei der Fahrt auf der Wolfgangsee Bundesstraße sagen, wie konnte man nur diese Leitung so planen.

Aber dann ist es zu spät.

Martin Urbanek, 5020 Salzburg