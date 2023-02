Salzburg ist eine wunderschöne Stadt mit vielen Vorteilen und stark frequentiert. Aus allen Richtungen kommen Arbeitspendler, Einkaufs-, Urlaubs-, Festspieltouristen. Seit mehreren Jahrzehnten wurden Expertisen für Verkehrslösungen erstellt. Nun werden Problematik und Risken aus dem Weg geräumt, nur damit endlich etwas weitergeht.

Das riskante U-Bahn-Projekt mit horrenden Folgekosten für Betrieb, Instandhaltung und Modernisierung in die Tat umzusetzen ist verantwortungslos, ein Rückbau wäre undenkbar, der Betrieb müsste in jedem Fall aufrechterhalten werden, koste es, was es wolle.

Langfristig ist es ein Millionengrab, für weitere sinnvolle Verkehrslösungen wären alle Geldmittel aufgebraucht! Die Folgekosten politischer Entscheidungen trägt ja sowieso der Steuerzahler.

Netzerweiterungen: "U-Bahn-Linie O-W, äußerer und innerer Ring" fährt vielleicht schon in den Köpfen der Politiker (siehe Anbindung Messegelände)! Trotz mehrfach argumentierter Nahverkehrsmilliarde vom Bund und der bereits investierten Geldsummen ist der endgültige Projektstopp dringend anzuraten.

Eine U-Bahn-Linie kann keine flächendeckende Verkehrslösung sein für Salzburgs Stadtgebiet mit Umlandgemeinden.



Erwin Raschhuber, 5321 Koppl