Langsame Autofahrer stellen auf Autobahn Gefahr da

Ich weiss nicht, wie oft Frau Haubner Bundesdeutsche Autobahnen benutzt und ob Sie sich wirklich dazu eine realistische (und nicht populistische) Meinung bilden kann.

Über 90 Prozent dieser Autobahnen sind mit einem Tempolimit versehen und Baustellen lassen eine Geschwindigkeit Über 80 km/h nicht zu.

Wer hier pauschal von einer Raserei redet - oder schreibt- verkennt also die Realitäten und wiederholt nur ideologische Altforderungen.

Nach einer Erhebung des ADAC verursachen übrigens überwiegend langsame Linksfahrer gefährliche Unfälle in über zehn Jahre alten PKWS mit sehr schlechten CO 2 -Werten.



Ich fahre selbst sehr oft auf der Autobahn und halte mich an die Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer, nutzte aber auch die vorhandenen PS in einem modernen und sauberen PKW, welcher mir schon bei Gefahren - verursacht durch schleichende Linksfahrer trotz Rechtsfahrgebot- sehr geholfen hat.

Von den so genannten in Deutschland hergestellten Rennwagen profitiert im übrigen auch Österreich durch ansässige Zulieferer in erheblichem Ausmaß.

Etwas mehr Sachverstand und Sachlichkeit in der Debatte wäre daher empfehlenwert.



Jan Patrick Jarosch, D-81479 München