Lasst medizinisches Personal in Ruhe

Mit Entsetzen habe ich Berichte gelesen über Demos von Coronamaßnahmen-Gegnern, die auch vor Kliniken und dem bis zur Erschöpfung geforderten Personal nicht haltmachen, dieses sogar noch beschimpfen. Wogegen demonstrieren diese Menschen eigentlich? Wenn sie an Covid-19 schwer erkranken sollten, werden sie ganz selbstverständlich eine Intensivpflege einfordern und erwarten.

Ich war selbst in der Pflege tätig, auch mein Sohn hatte Dienste auf der Covid-Intensivstation mit all den Ängsten und Herausforderungen. Man kann zur Impfung eine eigene Meinung haben, aber bitte lasst das medizinische Personal in Ruhe!



Angelika Hutter, 5020 Salzburg