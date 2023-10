Was ich in letzter Zeit verstärkt bei Diskussionen bemerke: Viele Freunde und Bekannte wollen von heutigen, vorwiegend beunruhigenden Vorgängen in der Welt und auch bei uns nichts mehr wissen. Beginnend mit dem russischen Überfallskrieg auf die Ukraine, der zu einen Abnützungskrieg und hohen Verlusten der

Zivilbevölkerung führt. Obwohl ja klar sein muss, dass dieser Krieg nur durch politische Verhandlungen gelöst werden kann, werden zig Millionen Dollar und Euro in die Kriegsmaschinerie gepumpt. Das unfassbare, abscheuliche Massaker an jüdischen Babys, Kindern, Eltern und Alten und die Geiselnahmen sind ein weiterer

Grund, sich von all diesen grauslichen Geschehnissen auszuklinken. Auch hier trifft es die Zivilbevölkerung ob jüdisch oder palästinensisch mit unverminderter Grausamkeit. Die Hoffnung auf eine Befriedung durch eine Zweistaatenlösung ist wohl durch

diesen Krieg total zertrümmert. Unsere Probleme erscheinen dagegen fast

nebensächlich. Dennoch: Unsere Regierung ist nicht fähig, die hohe Inflation, den Pflegenotstand, die Klimakrise und den Bildungsmissstand, um nur einiges zu nennen, zu meistern. Auch hier ein Grund zu sagen: "Lasst mich in Ruh."





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg