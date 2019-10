Laubbläser gehören verboten!

Ergänzend zum Leserbrief vom 26. 9. "Graz als Vorbild für Salzburg" von Mag. Karl Plohovich:

Es ist tatsächlich so, dass es gerade im Bereich der Gartenpflege so viele Geräte gibt, die geradezu zur Lärmplage wurden. Seien es Rasenmäher, Heckenschneider, Trimmer, Kettensägen oder eben die impertinenten Laub- und Staubbläser. Es gibt hier nur die eine wirksame Möglichkeit: Diese Geräte gehören allesamt rigoros vom Gesetzgeber verboten. Die Akku-Technik ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass man die ganze Gartenpflege mühe- und kabellos mit leisen E-Geräten erledigen kann. Ich sehe hier keinerlei Nachteile, sondern in jeder Hinsicht nur Vorteile, abgesehen von den einmaligen Anschaffungskosten.

Paul Zachhuber, 4820 Bad Ischl