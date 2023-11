"Lauter Gauner" und "Lauter Dilettanten"

Über "Und die Oma hatte doch recht" (Purgertorium, SN, 28. 11. 2023) musste ich schmunzeln, weil er mich an meine Kindheit und an meine Oma erinnerte. "Lauter Gauner" und ähnliches als Synonym für Politiker war auch von ihr verwendet worden.

Immer öfter komme ich zu der Überzeugung, dass es einen erweiterten Begriff "Lauter Dilettanten" für die Gesetzgebung benötigt.

Mit der Energiekostenpauschale soll Kleinst- und Kleinunternehmen geholfen werden, die hohen Energiekosten zu bewältigen. Die Förderung bewegt sich zwischen 110 Euro und 2.475 Euro und wird in Umsatzstufen eingeteilt. Die erste Stufe bewegt sich von 10.000,00 Euro bis 34.999,99 Euro. Genau für diese Steuerpflichtigen wurde vor einigen Jahren eine vereinfachte Steuererklärung (E1a-K) entwickelt. Unternehmer, die mit diesem Formular ihr Einkommen gemeldet haben, haben leider jetzt Pech und erhalten keine Energiekostenpauschale. Eine Dame vom Amt, nicht deutscher Muttersprache, (Ich fühlte mich bei einem Telefonat weder sprachlich noch fachlich verstanden) erklärte mir am Telefon, dass bei Kleinunternehmer nur die Kennzahl 9040 oder 9050 herangezogen werden kann. Diese Kennzahlen gibt es aber in der vereinfachten Steuererklärung nicht. Pech gehabt. So kann ich für mich leider nur Herrn Purgers Schlusswort übernehmen: "Lauter Idioten!"



Eva Tschurtschenthaler, 5101 Bergheim