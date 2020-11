Den vielseitigen Salzburger Kulturbetrieben in Stadt und Land möchten wir hiermit unser Mitgefühl aussprechen. Gerade erst hielten wir den Kulturplan in den Händen und es schmerzt, all die Mühe, Planung und Überlegungen gleich wieder ins Altpapier werfen zu müssen, da keine der sorgfältig konzipierten Angebote stattfinden können. Das Leben wird so viel ärmer, wenn man nur noch arbeiten und einkaufen darf.



Familie Koster, 5020 Salzburg