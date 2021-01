Ich möchte mich zu Beginn bei allen Verantwortlichen für die Loipen in und um Faistenau recht herzlich bedanken. Es ist bewundernswert, mit welchem Einsatz hier tagtäglich viele Personen für den perfekten Langlaufausflug sorgen.

Eingehen möchte ich auch auf den Leserbrief von Herrn Günter Leuthner, abgedruckt am Mittwoch, 27. Jänner, im Lokalteil der SN. Herrn Leuthner steigt die Zornesröte ins Gesicht, wenn er Leute auf einer Eisstockbahn sieht. Mir steigt die Zornesröte ins Gesicht, wenn man die Gesellschaft trennen will und jeder nur mehr darauf achtet, ob jemand einen Fehler macht und dies dann auch öffentlich kundtun muss. Was ist daran schlecht, wenn hier ein paar Leute im Freien Eisstock schießen? Ich gehe im Freien Langlaufen, Skifahren und Spazieren. In meinem Heimatort gehen viele Leute Eislaufen. Wieso nicht? Wir sollten schleunigst damit aufhören, mit dem Finger zu zeigen und anzuklagen, wenn jemand vielleicht etwas falsch macht. Leben und leben lassen. Danke!





Hannes Leichter, 5162 Obertrum