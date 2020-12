Lebensfrohe Jugendjahre?

Liegt die Verbreitung des Corona-Virus tatsächlich nur an unserer Jugend oder sollten wir alle einmal unsere Lebens- und Sichtweise überdenken?

Im Moment leidet wohl unsere Jugend am meisten. Sie wird sozusagen zuhause eingesperrt, darf vormittags und teils nachmittags vorm PC sitzen und ihre Lehrer und Schulkollegen nur am Bildschirm treffen. Sollen das die lustigen, lebensfrohen, erfahrungsträchtigen Jugendjahre unserer Kinder sein?

Es war schon beim ersten Lockdown im März, eine schwere Bürde: Die Jungen und die Alten wurden eingesperrt und die wenigsten haben sich Gedanken gemacht, was dies bedeuten wird. Doch seien wir ehrlich zu uns, es war für alle gleichermaßen schwierig und hat jeden Einzelnen auf seine Weise gezeichnet. Die Jugend wollte danach nur mehr Freunde treffen und schöne Momente erleben, man könnte hier von einem Nachholbedarf sprechen.

Die schulischen Defizite werden in den Medien nicht groß erwähnt, falls dies der Fall ist, wird nach keiner Lösung gesucht, sondern nach Schuldigen der Misere. Eine Verbesserung ist hier leider in weite Ferne gerückt und schlicht und einfach nicht vorhanden. Die Auswirkungen der Pandemie werden sich erst Jahre später in vollem Ausmaß zeigen, denn was fehlt, fehlt einfach!

Diese Dinge sehen und wissen die meisten Menschen, doch wie sieht es um die psychische Gesundheit aus? Jeder geht mit diesen Beschränkungen anders um und verkraftet es einmal besser, einmal schlechter. Wir können alle nur hoffen, dass alles mit möglichst kleinen Blessuren zu überstehen.

Ich bitte nun jeden Einzelnen darüber nachzudenken und beim nächsten Ärgernis, über die "unbelehrbare Jugend" nachzudenken, und sich meine Zeilen in Erinnerung zu rufen.

Marie Hrdina, 2351 Wiener Neudorf