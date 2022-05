Lebenshaltungskosten sind zu hoch

Die Teuerung der Lebensmittel ist für eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung in Österreich sicher keine Kleinigkeit. Ob diese Menschen von einer Mehrwertsteuersenkung profitieren, ist allerdings fraglich. Ich persönlich habe noch nie bemerkt, dass eine Mewehrwert-Steuerreduktion beim Endverbraucher angekommen ist. Sozial gerechter wäre wohl diesen Gruppen von Menschen mit Direktzahlungen und Gutscheinen unter die Arme zu greifen.

Ich wohne in einem Wohnblock mit circa 40 Wohnungen und die Mülltonnen werden zweimal in der Woche geleert. Ich wundere mich immer wieder, wie viele Lebensmittel in der Biotonne, als auch im Restmüll entsorgt werden. Vielleicht sollten die Verbraucher weniger und bewusster einkaufen. Weniger ist mehr. Das würde der Umwelt zugute kommen und vielen Tieren würde die Quälerei erspart bleiben. Allein wenn ich mir vorstelle, dass in Wien täglich so viel Brot weggeschmissen wird, dass man damit Graz versorgen könnte, und gleichzeitig wird dauernd über die teuren Lebensmittel gejammert - da passt doch irgendetwas nicht mehr zusammen.

Liebe Österreicher/-innen, wir haben Krieg in Europa, 400 km von Österreich entfernt werden Menschen umgebracht. Es kann doch nicht sein, dass wir hier alle so tun, als wenn nichts wäre. Gehen wir mit den Lebensmittel sorgsam um und sparen endlich Energie, denn auch dort lassen sich die Lebenshaltungskosten reduzieren.

Peter Denifl, 5020 Salzburg