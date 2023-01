Lebenslange Arbeitserfahrung

Der Beitrag "Wir sind nicht klapprig, krank und teuer" (SN, Inge Baldinger, 30. Dezember) spricht eine an sich bekannte Binsenweisheit aus. Es ist tatsächlich hanebüchen, Leute mit 60 oder 65 mit aller Gewalt weg zu mobben. Das Argument, man brauche Arbeitsplätze, ist sehr kurzsichtig. Ja, es ist richtig, für möglichst alle Arbeitsplätze zu schaffen. Aber nicht um den Preis, dass man Lebenserfahrungen einfach einmottet und verschrottet.

Da lässt man Diamanten ungeschliffen in Nachtkästchen verschwinden. So kann man berechtigt fragen, warum denkt man nicht mehr und intensiver darüber nach, wie ältere Semester mit geringerer Wochenstundenzahl schön langsam in den wohl verdienten Ruhestand gleiten können und dürfen. Mehr nachdenken, weniger drein hauen. Vielleicht wäre das ist ein guter Neujahresvorsatz.

Dr. Anton Mantler, 1070 Wien