Lebensmittel auf dem Weg in den Müll

Es wird immer wieder der Vorwurf erhoben, dass zu viele Lebensmittel weggeworfen werden.

Problem Nr. 1 ist das Ablaufdatum. Viele Waren sind auch nach diesem Stichtag noch genießbar.

Problem Nr. 2 sind die Mengenrabatte der Großfirmen. Es wird zu viel eingekauft, weil es ja billiger ist, wenn man es aber wegwerfen muss, gibt es keinen Preisvorteil mehr.

Problem Nr. 3 ist das Warenangebot im Allgemeinen. Es wird zu viel angeboten. Wozu 20 Mehlsorten, wozu Unmengen an verschiedenen Kuchen und Broten, wozu Erdbeeren im Winter, die ohnedies nach nichts schmecken, etc. Und noch etwas: Wenn man kurz vor Geschäftsschluss einkaufen geht, kann man nicht erwarten, das komplette Angebot an frischer und damit leichter verderblicher Ware vorzufinden.

Kurz gesagt, das Angebot an Waren könnte ohne Weiteres auf ein Drittel reduziert werden und es würde wahrscheinlich niemandem auffallen. Abschließend noch ein Tipp: Niemals hungrig einkaufen gehen und wenn, dann nur mit Einkaufsliste. So kauft man nicht 20 Bananen, wenn man nur eine braucht.

Mag. DDr. Gabriele Parizek, 1230 Wien