Lebensmittel wegwerfen - warum?

So traurig dieses Phänomen ist, ich finde drei Gründe, welche zum großen Teil dafür verantwortlich sind:

1. Fast alle Lebensmittel in den Supermärkten sind verpackt - für kleine Haushalte in zu großer Menge. Dazu kommt noch das Verpackungsmaterial!

2. Es gibt kaum eine Familie, in welcher alle das Gleiche essen (Diät, Unverträglichkeit etc.) - wieder sind die Verpackungen zu groß! Dazu kommt oft noch mangelnde Esskultur, z.B. Essen direkt aus der Verpackung.

3. Mangelnde Resteverwertung. Sei es aus Bequemlichkeit, Zeitmangel oder auch mangelnde Koch-Erfahrung bzw. Fantasie.

Leider zwingen die Hygiene-Vorschriften im Lebensmittelhandel auch zum Verpackungswahn. Ohne Schere oder scharfem Messer geht in der Küche nichts.







Dr. Günter Albrecht, 9523 Villach-Neulandskron