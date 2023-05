Lebensmittel zuteuer zum Leben?

Ich bin Bauer und sehr stark mit der Klimakrise beschäftigt. Deshalb bringen mich die Schlagzeilen der vergangenen Wochen schon sehr zum Nachdenken. Ja, Lebensmittel sind teuer, viel teurer als in den Jahren zuvor, vielleicht sogar Jahrzehnten. Wir Bauern haben während jener Jahrzehnte über diese niedrigen Lebensmittelpreise gejammert, weil wir mit solch geringen Preisen einfach nicht gut leben konnten. Viele Bauern haben die Konsequenz gezogen und die Landwirtschaft schweren Herzens aufgegeben. Andere haben reagiert und versucht, so zu produzieren, dass sie von der Landwirtschaft auch leben können, das heißt: Sie haben entweder die Tiere, die Natur oder sich selbst ausgebeutet. Wir wurden gezwungen, das zu tun, billige Lebensmittel wurden von der Gesellschaft verlangt. Jahrzehntelang gehörte unsere Arbeit zur Sozialpolitik des Landes. Billiges Essen, billige Energie und alles ist gut. Jetzt ist eine Zeitenwende gekommen - es gibt diese billigen Lebensmittel nicht mehr. Fakt ist nämlich auch, dass es in den nächsten Jahren für uns Bauern immer schwieriger werden wird, für die Gesellschaft günstige Lebensmittel zu erzeugen. Erstens will niemand, dass wir Tiere und Natur ausbeuten, und zweitens wollen wir Bauern nicht mehr siebzig oder achtzig Stunden und mehr pro Woche arbeiten. Drittens werden die durch die Klimakrise verursachten Katastrophen immer häufiger und Missernten nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Das bedeutet also, es ist an der Zeit für uns als Gesellschaft, darüber nachzudenken, wie wir dieses Problem in den Griff bekommen - das Problem der teuren Lebensmittel und vielleicht irgendwann das Problem der nicht mehr zur Verfügung stehenden Lebensmittel und der daraus folgenden Verwerfungen in der Gesellschaft.





Jürgen Hutsteiner, 4400 Steyr