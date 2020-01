Lebensmittelgesetz verhindert Plastik-Vermeidung

Montag, 13.1.2020, in Oberndorf: Eine alte Dame nimmt sich aus dem Imbisslokal einer Fleischerei ein Mittagsmenü mit und stellt ihr bereits beim letzten Mal verwendetes Plastikgeschirr zur Wiederverwendung hin, was abgelehnt wird (lt. Lebensmittelgesetz). Die alte Dame versteht die Welt nicht mehr, sie hat ja bereits einige zuhause. Aus persönlichem Interesse frage ich bei der Bedienung nach, ob normales Geschirr (Keramik etc.) möglich wäre, was auch verneint wird. Die alte Dame dreht sich zu mir und meint, dass sie eigentlich nur weiteren Plastikmüll vermeiden wollte. Ich stelle wiederum fest, dass wir zu Tode reglementiert sind.



Siegfried Rösslhuemer, 5151 Nußdorf am Haunsberg