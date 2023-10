Lebensmittelpreise sind nicht gerechtfertigt

In den Jahren 2021, 2022 wird die Inflation vorwiegend durch Energiekosten angeheizt. Hersteller, Großhandelsbetriebe und besonders der Lebensmittelhandel nutzen diesen Trend zur schlagartigen Überteuerung ihres Angebotes bis hin zu den Grundnahrungsmitteln.

30 Prozent, 40 Prozent, 50 Prozent und darüber hinaus sind ihre Aufschläge. Ohne jeden rechnerischen Hintergrund. Der Staat will die unlauteren Übergewinne der (staatlichen) Energiekonzerne besteuern, anstatt die überhöhten Stromkosten an die Bürger zu begrenzen. Sie heizen die Inflation dadurch weiter an. Bei bekannten Genossenschaften sieht man heute noch Bierpreise von 26 und 28 Euro/Kiste, das gleiche Bier gibt es über der Grenze um rund 15 Euro. Sind derartige Preise seriös zu rechtfertigen?

Die einschlägigen Handelsunternehmen klagen darüber, dass der Kunde weniger einkauft, zu billigen und ablaufgefährdeten Wahren greift, weil er sich diese Preise nicht mehr leisten kann.

Die Lohn-, Energie- und Kostenspirale dreht sich weiter nach oben.

Trotzdem kommen die Lebensmittelkonzerne plötzlich "unisono" mit Preis- und Rabattangeboten bis zu 50 Prozent.

Anno 2021 Preissteigerungen um 30 Prozent bis 50 Prozent und heute Rabattierungen bis 50 Prozent. Wie geht denn das plötzlich gleichzeitig bei allen Lebensmittelkonzernen? Wo bleibt denn da die Wettbewerbsbehörde?



Dietrich Marius, 5201 Seekirchen