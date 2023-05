Lebensmittelpreise: Digitalisierung könnte Lösung bieten

Vielleicht könnte in diesem Fall die viel beschworene Digitalisierung Abhilfe schaffen. Es besitzen (fast) alle in Österreich lebenden Menschen eine E-Card. Auf dieser müsste sich doch ein "Code" hinterlegen lassen, der von der Einkommenssituation des jeweiligen Inhabers abhängig ist.

Und dann: während des Scan-Vorgangs an der Kasse die E-Card in den Terminal stecken und somit wird - entsprechend dem hinterlegten Code - der für die definierten Produkte vereinbarte Steuersatz angewendet. Beim Zahlvorgang ist der Terminal bei Bedarf wieder für die Bankomatkarte frei.

Gewiss, für die Anwendungsprogrammierer ist das eine Herausforderung, aber bei einigem guten Willen aller Beteiligten könnte daraus eine Lösung entstehen.

Ein "geht nicht" soll es in diesem für viele sicher sehr dringendem Problem nicht geben ...

Bitte um Prüfung der Durchführbarkeit in dieser oder einer ähnlichen Möglichkeit.





Johannes Reitter, 4801 Traunkirchen