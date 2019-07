Lebensraum Garten

Bezug nehmend auf Ihren Artikel "Abschied vom Einfamilienhaus" vom 14. 6. 2019,

möchte ich Herrn Haider, Chef des Salzburger Instituts für Raumordnung, Recht

geben: "Keiner braucht einen tausend Quadratmeter großen Garten, um dort seinen Liegestuhl hinzustellen." Aber für den Erhalt der schwindenden Artenvielfalt und

letztendlich unserer Lebensgrundlage reicht wahrscheinlich nicht nur ein

Blumenkisterl auf dem Balkon des Wohnblocks. Es sind die alten (Natur-)Gärten, die u. a. nicht vom Rasenroboter betreut werden, wo die Natur ein bisschen sich selbst

überlassen wird, wo Lebensraum für viele unterschiedliche Lebensformen erhalten

bleibt. Auch die "echten" Bäume, die trotz hoher Temperaturen für ein angenehmes

Klima sorgen, findet man nicht bei Reihenhäusern mit ihren eintönigen Thujen- und

Kirschlorbeerhecken, die noch dazu in der Vogelbrutzeit zurecht gestutzt werden.

In Gärten können Kinder wieder eine emotionale Bindung zur Natur aufbauen, die uns Erwachsenen in erschreckendem Masse verloren gegangen ist.

Ich ersuche Herrn Haider sich ernsthaft mit der Bedeutung des "Lebensraumes Garten" auseinander zu setzen, um zu erkennen welches Potential für die Biodiversität in jedem einzelnen Garten liegt und diesen nicht als Liegestuhlabstellplatz abzustempeln.

An die Gartenbesitzer/-innen möchte ich appellieren, überlassen Sie Ihre wertvollen

Gärten nicht Bauträgern, sondern geben Sie Ihr Wissen und Ihre Ehrfurcht vor dem

Leben in Ihrem Garten an Ihre Nachkommen weiter. Lehren Sie sie die Sehnsucht

nach dem lebendigen Grün mit all seinen Wundern. Denn nur was wir kennen,

können wir lieben und werden wir letztendlich schützen.



Cornelia Widerin-Rößler, 5020 Salzburg