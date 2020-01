Lebens(raum)hüter/-innen

Sehr geehrter Herr Helmut Tamerl, ich möchte zu Ihrem Beitrag (Leserbrief vom 21. 1. 2020) eigentlich nur eines rückmelden: Ich glaube Ihnen nicht. Ich habe keine Argumente dafür.

Ich habe in den letzten Jahren weitgehend medienfrei gelebt, im Vergleich zu vielen anderen "Leitungsgegner/-innen" - ich persönlich nenne sie "Wald- und Lebenshüter/-innen". Ich fühle mich mit meinem ganzen Wesen mit dem Wald und unserem wunderbaren Lebensraum verbunden, uns Menschen muss ich nicht extra erwähnen, denn wir sind Teil dieses Lebensraums: "The Earth does not belong to us, we belong to the Earth." Ihre Worte klingen für mich nach Angstmacherei und latenter Drohung, kalt und leer.

Ich glaube Ihnen nicht.

Dies ist der erste Leserbrief meines Lebens, und kann gut sein, er bleibt ungedruckt.

Falls doch nicht, möchte ich allen Lesern/-innen, unabhängig von "dafür oder dagegen", zuallererst auch Ihnen, Herr Tamerl, folgendes mitgeben: Geht raus in die Wälder. Egal wofür oder wozu, geht raus, nehmt eure Kinder mit. Spaziert, rennt, spielt, singt, tanzt oder lauscht einfach nur. Ihr werdet Wunder erleben . . . und spart Strom!

Berta Neureiter, 5020 Salzburg