Lebensstil ändern: Gebot der Stunde

Zurück nach vorwärts, so scheint mehrheitlich die Meinung zu sein. Ein "bequemes Leben wie früher" in Bezug billige Lebensmittel, Urlaubsreisen, Wochenende auf den Straßen und das zu billigen Preisen. Corona und der Krieg mit seiner weltpolitischen Problematik haben uns vor Augen geführt, es kann nicht so weitergehen. Das Auto "die hl. Kuh" , mag es auch elektrisch sein ist aus mehrfacher Sicht, nicht die Lösung für eine "Mobilität mit Zukunft". Der Ruf, den Treibstoff zu verbilligen, ist ein falscher Ansatz. Klar, für die Pendler braucht es gewisse Ausnahmen, aber am Wochenende mit den Staus sind wohl nicht die Pendler zur Arbeit unterwegs. Die Betriebe sollten auch überlegen, wie ihre Arbeitnehmer/innen zur Arbeitsstelle kommen und die Möglichkeit für Homeoffice (1-2 Tage) weiter nützen. Nach wie vor werden bis zu 1/3 der Lebensmittel weggeworfen. Fastfood ist "in" -entsprechend dem nimmt auch Frau/Herr Österreicher/in an Gewicht und Umfang zu. Stopp den Mengenrabatten die zu unnötigen Mehrkauf verleiten, gesünder kochen und essen und viel mehr Bewegung. Nicht vom 3. Stock mit dem Lift in die Garage, dann im Auto in die Tiefgarage der Firma und wieder in den 3. Stock und abends dann in das Fitness-Center. Auf vieles von dem können wir gut verzichten, wenn wir uns klar werden, dass eine Änderung des Lebensstiles, die Lebensqualität nicht einschränkt, sondern sogar verbessern kann. Ohne den Denkansatz, was kann ich in meinem Leben ändern, wie kann ich Mobilität in ihrer Vielfalt nützen (zu Fuß, mit Rad, mit Öffis), wie kann ich Energie, Wasser sparen und sorgsamer mit kostbaren Lebensmittel umgehen - werden wir nicht an den notwendigen Lösungen herankommen. Wir haben die Chance, neue Wege zu gehen, nützen wir sie.





Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen