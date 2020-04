Lebensumstellungen gelten auch für Pensionisten!

Alle Maßnahmen zur Corona-Situation werden in allen Medien perfekt aufbereitet und verständlich mitgeteilt. Trotzdem stellen sehr viele Pensionisten ihr Leben nicht um, weil sie ihre Gewohnheiten nicht ändern wollen. Gehen täglich einkaufen, gehen am 1. Zur Bank und stellen sich in die Schlange usw. Diese Tatsache finde ich sehr traurig, obwohl hauptsächlich wegen dieser Generation die Situation so ist wie sie ist. Dies vermittelt keinen Respekt dieser Generation gegenüber den anderen Generationen, die ihr Leben komplett umstellen. Bitte bleibt zuhause, hört auf eure Kinder und nehmt Hilfe an! Es gibt genügend Hilfsangebote, die in den letzten Wochen aus dem Boden gestampft worden sind. Denn nur Gemeinsam schaffen wir das!







Gabriele Pleschberger, 5071 Siezenheim